Військовозобов'язані громадяни - відстрочка від мобілізації - зміна військового статусу

Оформлення відстрочки від мобілізації. Фото: ЖОТЦК та СП

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації, не втрачає свій військовий статус. Невійськовозобов’язаним же громадянина можуть визнати лише після виключення з військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто не підлягає мобілізації

В умовах повномасштабної російської агресії українська влада в серпні продовжила дію воєнного стану на всій території країни, а разом з ним — і процес загальної мобілізації.

Мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни, які не мають відстрочки від призову (чи бронювання на робочих місцях).

Чи змінюється статус осіб з відстрочкою

Юрій Айвазян наголосив, що громадянин, який отримав відстрочку, не втрачає свій статус "військовозобов’язаний".

"У такої особи залишається статус військовозобов'язаного. Саме для цього вона і оформлює відстрочку, оскільки в іншому випадку вона б була не потрібна", — підкреслив адвокат.

Він додав, що статус "невійськовозобов’язаний" надається тільки в одному випадку — виключення громадянина з військового обліку.