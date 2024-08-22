Військовозобов'язані громадяни - відстрочка від мобілізації - зміна військового статусу

Статус "військовозобов'язаний" — що змінює відстрочка від призову
Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації, не втрачає свій військовий статус. Невійськовозобов’язаним же громадянина можуть визнати лише після виключення з військового обліку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Хто не підлягає мобілізації
В умовах повномасштабної російської агресії українська влада в серпні продовжила дію воєнного стану на всій території країни, а разом з ним — і процес загальної мобілізації.
Мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни, які не мають відстрочки від призову (чи бронювання на робочих місцях).
Чи змінюється статус осіб з відстрочкою
Юрій Айвазян наголосив, що громадянин, який отримав відстрочку, не втрачає свій статус "військовозобов’язаний".
"У такої особи залишається статус військовозобов'язаного. Саме для цього вона і оформлює відстрочку, оскільки в іншому випадку вона б була не потрібна", — підкреслив адвокат.
Він додав, що статус "невійськовозобов’язаний" надається тільки в одному випадку — виключення громадянина з військового обліку.
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