Самовольное оставление части – наказание для СОЧ

СОЧ без оружия — что ждет беглого солдата
Самовольное оставление части является тяжким правонарушением и может караться лишением свободы сроком до 10 лет. Такое наказание возможно даже в том случае, когда военнослужащий оставил свое подразделение без оружия.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Бегство из воинской части без оружия
Во время полномасштабной российско-украинской войны зафиксированы случаи самовольного ухода из части украинскими военнослужащими.
Этот поступок является серьезным правонарушением и наказывается в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины.
Причем наказание ожидает даже тех военнослужащих, которые оставили свою часть без оружия.
"Если возбуждено уголовное дело, то возможно привлечение к уголовной ответственности", — подчеркнули юристы, отвечая на вопросы такого военнослужащего.
Наказание за СОЧ
Наказание для сбежавших или не вернувшихся в свою воинскую часть отличается по времени совершения этого правонарушения.
Если это произошло в мирное время, то наказание будет следующим:
- за первый случай — лишение свободы до 3 лет, или служба по дисциплинарному батальону до 2 лет;
- повторное в течение года — лишение свободы до 3 лет, штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или служебным ограничением до двух лет;
- продолжительностью более месяца — лишение свободы от 2 до 5 лет.
СОЧ в особый период, в частности, во время действия военного положения, наказывается гораздо жестче:
- в особый период (но не во время действия военного положения) — лишением свободы от 3 до 7 лет;
- во время действия военного положения — лишением свободы от 5 до 10 лет.
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