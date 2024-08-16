Самовольное оставление части – наказание для СОЧ

Военный в наручниках. Фото: lexinform.com.ua

Самовольное оставление части является тяжким правонарушением и может караться лишением свободы сроком до 10 лет. Такое наказание возможно даже в том случае, когда военнослужащий оставил свое подразделение без оружия.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Бегство из воинской части без оружия

Во время полномасштабной российско-украинской войны зафиксированы случаи самовольного ухода из части украинскими военнослужащими.

Этот поступок является серьезным правонарушением и наказывается в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины.

Причем наказание ожидает даже тех военнослужащих, которые оставили свою часть без оружия.

"Если возбуждено уголовное дело, то возможно привлечение к уголовной ответственности", — подчеркнули юристы, отвечая на вопросы такого военнослужащего.

Наказание за СОЧ

Наказание для сбежавших или не вернувшихся в свою воинскую часть отличается по времени совершения этого правонарушения.

Если это произошло в мирное время, то наказание будет следующим:

за первый случай — лишение свободы до 3 лет, или служба по дисциплинарному батальону до 2 лет;

повторное в течение года — лишение свободы до 3 лет, штрафом от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или служебным ограничением до двух лет;

продолжительностью более месяца — лишение свободы от 2 до 5 лет.

СОЧ в особый период, в частности, во время действия военного положения, наказывается гораздо жестче: