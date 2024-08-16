Самовільне залишення частини - покарання для СЗЧ

Військовий у наручниках. Фото: lexinform.com.ua

Самовільне залишення частини є важким правопорушенням і може каратися позбавленням волі на строк до 10 років. Таке покарання можливе навіть у випадку, коли військовослужбовець залишив свій підрозділ без зброї.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Втеча з військової частини без зброї

Під час повномасштабної російсько-української війни зафіксовані випадки самовільного залишення частини українськими військовослужбовцями.

Цей вчинок є серйозним правопорушенням і карається згідно із нормами Кримінального кодексу України.

Причому покарання очікує навіть на тих військовослужбовців, які залишили свою частину без зброї.

"Якщо відкрита кримінальну справу, то можливе притягнення до кримінальної відповідальності", — підкреслили юристи, відповідаючи на питання такого військовослужбовця.

Покарання за СЗЧ

Покарання для тих, хто втік чи не повернувся до своєї військової частини, відрізняється за часом здійснення цього правопорушення.

Якщо це сталося у мирний час, то покарання буде наступне:

за перший випадок — позбавлення волі до 3 років, або служба у дисциплінарному батальйонів до 2 років;

повторний протягом року — позбавлення волі до 3 років, штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням до двох років;

тривалістю більше місяця — позбавлення волі від 2 до 5 років.

СЗЧ в особливий період, зокрема, під час дії воєнного стану, карається значно жорсткіше: