Временно непригодный военнообязанный - право на выезд за пределы Украины

Проверка документа на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"

Военнообязанные граждане, признанные временно непригодными, не могут уезжать из Украины. Этот статус не дает права на пересечение государственной границы в условиях военного положения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Временная непригодность военнообязанных

Во время военного положения и общей мобилизации все военнообязанные, чье состояние годности к военной службе вызывает вопросы, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Часть таких граждан может в результате медицинского обследования получить статус "временно непригодный", с соответствующим сроком действия статуса, после чего необходимо пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Возможен ли выезд из Украины в период временной негодности

Гражданин с временной непригодностью обратился к юристам с вопросом, имеет ли он с таким статусом право уезжать за границу в период признания его "временно непригодным".

"Временная непригодность на один месяц не является основанием для пересечения границы", — пояснил Юрий Айвазян.

Поэтому временно непригодные граждане, которые после окончания срока действия статуса пройти повторную ВВК, не могут покидать Украину.