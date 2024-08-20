Временно непригодный военнообязанный - право на выезд за пределы Украины

Временная непригодность — можно ли с ней уехать за границу
Военнообязанные граждане, признанные временно непригодными, не могут уезжать из Украины. Этот статус не дает права на пересечение государственной границы в условиях военного положения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Временная непригодность военнообязанных
Во время военного положения и общей мобилизации все военнообязанные, чье состояние годности к военной службе вызывает вопросы, должны пройти военно-врачебную комиссию.
Часть таких граждан может в результате медицинского обследования получить статус "временно непригодный", с соответствующим сроком действия статуса, после чего необходимо пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Возможен ли выезд из Украины в период временной негодности
Гражданин с временной непригодностью обратился к юристам с вопросом, имеет ли он с таким статусом право уезжать за границу в период признания его "временно непригодным".
"Временная непригодность на один месяц не является основанием для пересечения границы", — пояснил Юрий Айвазян.
Поэтому временно непригодные граждане, которые после окончания срока действия статуса пройти повторную ВВК, не могут покидать Украину.
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