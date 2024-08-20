Тимчасово непридатний військовозобов'язаний - право на виїзд за межі України

Перевірка документі на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"

Військовозобов’язані громадяни, які визнані тимчасово непридатними, не можуть виїжджати з України. Цей статус не дає права на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Тимчасова непридатність військовозобов’язаних

Під час воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані, чий стан придатності до військової служби викликає питання, мають пройти військово-лікарську комісію.

Частина таких громадян може в результаті медичного обстеження отримати статус "тимчасово непридатний", із відповідним терміном дії статусу, після чого необхідно пройти повторну військово-лікарську комісію.

Чи можливий виїзд з України у період тимчасової непридатності

Громадянин з тимчасовою непридатністю звернувся до юристів з питанням, чи має він з таким статусом право виїжджати за кордон в період визнання його "тимчасово непридатним".

"Тимчасова непридатність на один місяць не є підставою для перетину кордону", — пояснив Юрій Айвазян.

Тож тимчасово непридатні громадяни, які мають після завершення терміну дії статусу пройти повторну ВЛК, не можуть залишати Україну.