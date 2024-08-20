Тимчасово непридатний військовозобов'язаний - право на виїзд за межі України

Тимчасова непридатність — чи можна з нею виїхати за кордон
Військовозобов’язані громадяни, які визнані тимчасово непридатними, не можуть виїжджати з України. Цей статус не дає права на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Тимчасова непридатність військовозобов’язаних
Під час воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані, чий стан придатності до військової служби викликає питання, мають пройти військово-лікарську комісію.
Частина таких громадян може в результаті медичного обстеження отримати статус "тимчасово непридатний", із відповідним терміном дії статусу, після чого необхідно пройти повторну військово-лікарську комісію.
Чи можливий виїзд з України у період тимчасової непридатності
Громадянин з тимчасовою непридатністю звернувся до юристів з питанням, чи має він з таким статусом право виїжджати за кордон в період визнання його "тимчасово непридатним".
"Тимчасова непридатність на один місяць не є підставою для перетину кордону", — пояснив Юрій Айвазян.
Тож тимчасово непридатні громадяни, які мають після завершення терміну дії статусу пройти повторну ВЛК, не можуть залишати Україну.
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