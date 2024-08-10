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Временно непригодные к призыву — можно ли их забронировать

10 августа 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Временно непригодные к мобилизации - имеет ли право эта категория на бронирование
На военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Сотрудники критически важных для украинской экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации в особый период. Это право не исчезает даже тогда, когда такого гражданина признают на военно-врачебной комиссии временно непригодным к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных имеет право на бронирование от мобилизации — в частности, работники предприятий, критически важных для украинской экономики.

Можно ли забронировать временно непригодных

Отвечая на вопрос гражданина, который на военно-врачебной комиссии был признан временно непригодным для военной службы — имеет ли он право в этом статусе на бронирование, Юрий Айвазян подтвердил правомерность подобного шага.

"Да, вы подлежите бронированию. Временная непригодность сроком на два месяца не является отсрочкой в контексте статьи 23 ЗУ "О мобилизации", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что военнообязанные, которые из-за заболеваний или травм получили статус "временно непригодных", должны обязательно пройти врачебный осмотр после истечения срока отсрочки. Максимальное время, которое предоставляется для лечения — до шести месяцев.

Добавим, мы раньше писали, нужно ли временно непригодным повторно проходить ВВК.

мобилизация бронирование отсрочка ВВК военнообязанные

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