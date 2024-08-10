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Тимчасово непридатні до призову — чи можна їх забронювати

10 серпня 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Тимчасово непридатні до мобілізації - чи має право ця категорія на бронювання
На військово-лікарській комісії. Фото: "АрміяInform"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Працівники критично важливих для української економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації в особливий період. Це право не зникає навіть тоді, коли такого громадянина визнають на військово-лікарській комісії тимчасово непридатним до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні триває процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян, оголошений після запровадження військового стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних, втім, має право на бронювання від мобілізації — зокрема, працівники підприємств, критично важливих для української економіки.

Чи можна забронювати тимчасово непридатних

Відповідаючи на питання громадянина, який на військово-лікарській комісії був визнаний тимчасово непридатним для військової служби — чи має він право у цьому статусі на бронювання, Юрій Айвазян підтвердив правомірність подібного кроку.

"Так, ви підлягаєте бронюванню. Тимчасова непридатність строком на два місяці не є відстрочкою у контексті статті 23 ЗУ "Про мобілізацію", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, які через захворювання чи травми отримали статус "тимчасово непридатних", мають обов’язково пройти лікарський огляд після завершення терміну відстрочки. Максимальний час, який надається для лікування — до шести місяців.

Додамо, ми раніше писали, чи потрібно тимчасово непридатним повторно проходити ВЛК.

мобілізація бронювання відстрочка ВЛК військовозобов'язані

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