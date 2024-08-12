ВЛК и лечение военных - будущие цифровые изменения в медицинской сфере ВСУ

Военный на реабилитацию. Иллюстративное фото: Depositphotos

В медицинской сфере Вооруженных сил Украины ожидаются цифровые изменения. Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как ввести электронные направления на ВВК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "Украинская правда" в понедельник, 12 августа.

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Черногоренко говорит, что вероятнее всего в электронном направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

По ее словам, отдельно МОУ работает с Минздравом по созданию электронной системы для военных врачей, в которой будет отображаться вся информация о лечении бойцов.

Замминистра обороны уточнила, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любых госпиталя или больницы, если запросить.

Однако, по ее мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства военных врачей. Черногоренко отметила, что такой механизм планируется внедрить до конца 2024 года.