ВЛК і лікування військових — майбутні цифрові зміни в медичній сфері ЗСУ

Військовий на реабілітації. Ілюстративне фото: Depositphotos

У медичній сфері Збройних сил України очікуються цифрові зміни. Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоров'я, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов'язаних, так і для чинних бійців.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Українська правда" у понеділок, 12 серпня.

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Черногоренко каже, що, найімовірніше, в електронному направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

За її словами, окремо МОУ працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Заступниця міністра оборони уточнила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит.

Однак, на її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Черногоренко зазначила, що такий механізм планується впровадити до кінця 2024 року.