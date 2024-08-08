Мобилизация в Украине – мобилизованные на фронте – кого не могут послать на передовую

Подготовка мобилизованных. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Все мобилизованные граждане должны пройти курс подготовки в учебных центрах Вооруженных сил Украины. До завершения процесса обучения таких мобилизованных военнослужащих не вправе посылать на фронт.

Об этом заявил адвокат Евгений Филипец.

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Мобилизированные во время военного положения военнообязанные направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины, где проходят соответствующий курс обучения.

Только после окончания этого курса мобилизованные могут отправиться на фронт, в боевые части.

На передовую не могут отправить тех мобилизованных граждан, которые не завершили курс обучения в учебных центрах ВСУ.

Что делать, если без подготовки бросили на фронт

Вместе с тем, отметил адвокат, бывают разные случаи: "Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть".

В таких ситуациях, пояснил Филипец, необходимо подавать жалобу, ссылаясь на статью 59 Устава внутренней службы ВСУ, в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку

Напомним, что украинских граждан, до войны не проходивших военную службу, после мобилизации направляют в учебные центры для подготовки. После 7-20 дней подготовки они могут быть направлены в подразделения, ведущие боевые действия.

Добавим, что вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая всеобщая военная подготовка (БЗИН). Известно, кто его должен пройти и как это происходит.