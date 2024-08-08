Мобилизация в Украине – мобилизованные на фронте – кого не могут послать на передовую

Эту категорию мобилизованных не могут отправить на фронт — детали
Все мобилизованные граждане должны пройти курс подготовки в учебных центрах Вооруженных сил Украины. До завершения процесса обучения таких мобилизованных военнослужащих не вправе посылать на фронт.
Об этом заявил адвокат Евгений Филипец.
Подготовка мобилизованных граждан
Мобилизированные во время военного положения военнообязанные направляются в учебные центры Вооруженных сил Украины, где проходят соответствующий курс обучения.
Только после окончания этого курса мобилизованные могут отправиться на фронт, в боевые части.
На передовую не могут отправить тех мобилизованных граждан, которые не завершили курс обучения в учебных центрах ВСУ.
Что делать, если без подготовки бросили на фронт
Вместе с тем, отметил адвокат, бывают разные случаи: "Я сталкивался со случаем, когда мобилизованный все время прохождения базовой военной подготовки болел. Фактически он весь курс пропустил, но его отправили в воинскую часть".
В таких ситуациях, пояснил Филипец, необходимо подавать жалобу, ссылаясь на статью 59 Устава внутренней службы ВСУ, в которой говорится, что командир не может допускать к участию в боевых действиях человека, не прошедшего подготовку
Напомним, что украинских граждан, до войны не проходивших военную службу, после мобилизации направляют в учебные центры для подготовки. После 7-20 дней подготовки они могут быть направлены в подразделения, ведущие боевые действия.
Добавим, что вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая всеобщая военная подготовка (БЗИН). Известно, кто его должен пройти и как это происходит.
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