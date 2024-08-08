Мобілізація в Україні - мобілізовані на фронті - кого не можуть послати на передову

Підготовка мобілізованих. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Усі мобілізовані громадяни мають обов’язково пройти курс підготовки у навчальних центрах Збройних сил України. До завершення процесу навчання таких мобілізованих військовослужбовців не мають права посилати на фронт.

Про це заявив адвокат Євген Филипець.

Читайте також:

Підготовка мобілізованих громадян

Мобілізовані під час воєнного стану військовозобов’язані направляються до навчальних центрів Збройних сил України, де проходять відповідний курс навчання.

Тільки після закінчення цього курсу мобілізованих можуть відправити на фронт, у бойові частини.

Тож на передову не можуть відправити тих мобілізованих громадян, які не завершили курс навчання у навчальних центрах ЗСУ.

Що робити, якщо без підготовки кинули на фронт

Разом з тим, зазначив адвокат, бувають різні випадки: "Я зіштовхувався з випадком, коли мобілізований весь час проходження базової військової підготовки хворів. Фактично, він весь курс пропустив, але його відправили до військової частини".

У таких ситуаціях, пояснив Филипець, необхідно подавати скаргу, посилаючись на статтю 59 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, в якій йдеться, що командир не може допускати до участі у бойових діях людину, яка не пройшла підготовку

Нагадаємо, що українських громадян, які до війни не проходили військову службу, після мобілізації направляють у навчальні центри для підготовки. Після 7-20 днів підготовки вони можуть бути направлені у підрозділи, які ведуть бойові дії.

Додамо, що замість строкової служби для громадян України запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Відомо, хто її має пройти і як це відбувається.