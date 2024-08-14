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Во Львове студент подал иск из-за нерассмотрения ТЦК заявления на отсрочку — что решил суд

14 августа 2024 01:30
Артем Кругленко - Редактор
Во Львове суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента о предоставлении отсрочки
Студенты. Фото иллюстративное: nashemisto.dp.ua
Артем Кругленко - Редактор

Во Львове ТЦК не рассмотрел заявление студента о предоставлении отсрочки от военного призыва во время мобилизации. Бездействие представителей военкомата парень обжаловал в суде.

Об этом говорится в приговоре, который вынес 29 июля Львовский окружной административный суд.

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Детали дела

Еще в первой половине февраля студент, обучающийся по дневной форме в Киевском национальном университете технологий и дизайна, обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении ему отсрочки в связи с получением высшего образования. К обращению он добавил заверенные высшим учебным заведением копии договора от 22 июля 2023 года о предоставлении образовательных услуг, договора об обучении, студенческого билета от 25 ноября 2023 года, оригинал выписки от 14 августа 2023 года о зачислении на обучение в университет. Заявление поступило в военкомат 20 февраля, однако его не рассмотрели, поэтому отсрочку студент так и не получил.

ТЦК в отзыве отметил, что ВВК еще 18 марта 2022 признала истца пригодным к военной службе, 23 марта он под личную подпись получил повестку для отправления в воинскую часть, однако 24 марта в военкомат не прибыл. По факту неприбытия военнообязанного в ТЦК для отправки в воинскую часть направили материалы в полицию. Также сведения об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) внесли в Единый реестр досудебных расследований.

В ответ на заявление истца о предоставлении отсрочки ТЦК предложил ему лично прибыть в военкомат, чтобы выяснить причины его неявки по повестке и установить все обстоятельства наличия или отсутствия оснований для получения отсрочки.

Что решил суд

Суд признал бездействие ТЦК противоправным и полностью удовлетворил иск студента. Согласно решению суда, ТЦК обязан рассмотреть заявление истца и принять обоснованное решение о предоставлении отсрочки или отказе ее предоставить. Также в пользу студента с ТЦК взыщут 1 211 гривен уплаченного судебного сбора.

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