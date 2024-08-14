У Львові суд зобов'язав ТЦК розглянути заяву студента про надання відстрочки

Студенти. Фото ілюстративне: nashemisto.dp.ua

У Львові ТЦК не розглянув заяву студента про надання відстрочки від військового призову під час мобілізації. Бездіяльність представників військкомату хлопець оскаржив у суді.

Про це йдеться у вироку, який Львівський окружний адміністративний суд виніс 29 липня.

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Деталі справи

Ще в першій половині лютого студент, який навчається за денною формою в Київському національному університеті технологій та дизайну, звернувся до ТЦК із заявою про надання йому відстрочки у зв'язку зі здобуттям вищої освіти. До звернення хлопець додав засвідчені вищим навчальним закладом копії договору від 22 липня 2023 року про надання освітніх послуг, договору про навчання, студентського квитка від 25 листопада 2023 року, оригінал витягу від 14 серпня 2023 року про зарахування на навчання до університету. Заява надійшла до військкомату 20 лютого, однак її не розглянули, тож відстрочку студент так і не отримав.

ТЦК у відзиві зазначив, що ВЛК ще 18 березня 2022 року визнала позивача придатним до військової служби, 23 березня він під особистий підпис отримав повістку для віправлення у військову частину, однак 24 березня до військкомату не прибув. За фактом неприбуття військовозобов'язаного до ТЦК для відправлення у військовову частину скерували матеріали до поліції. Також відомості про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У відповідь на заяву позивача щодо надання відстрочки ТЦК запропонував йому особисто прибути до військкомату, аби з'ясувати причини його наявки за повісткою та встановити всі обставини наявності або відсутності підстав для отримання відстрочки.

Що вирішив суд

Суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною та повністю задовольнив позов студента. Згідно із рішенням суду, ТЦК зобов'язаний розглянути заяву позивача та прийняття обґрунтоване рішення щодо надання відстрочки або відмови її надати. Також на користь студента із ТЦК стягнуть 1211 гривень сплаченого судового збору.