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В Минобороны сообщили, когда в Украине будет демобилизация

26 августа 2024 01:30
Артем Кругленко - Редактор
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, когда в Украине могут ввести демобилизацию
Дмитрий Лазуткин. Фото: mezha.net
Артем Кругленко - Редактор

Работа над законопроектом о демобилизации в Украине продолжается. Это сложный процесс. К тому же многое будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом в интервью для издания New Voice в пятницу, 26 июля, рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Представитель Министерства обороны подчеркнул, что на сроки объявления демобилизации будут влиять и темпы мобилизации, и количество оружия, поставляемого Украине западными партнерами.

"Следует отдавать себе отчет, что многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране, и от западной помощи — сколько, какого оружия и в какие сроки нам поставят, и будут ли придерживаться западные партнеры этих терминов. На это влияет и подготовка людей, которые будут выполнять боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя", — отметил Лазуткин.

По его словам, демобилизация является комплексным вопросом, который следует решать согласованно с Генеральным штабом, военным руководством, Министерством обороны и всеми причастными к этому структурами.

Также военный добавил, что бойцы регулярно спрашивают его про закон о демобилизации, однако сами говорят, что на тех позициях, где они сейчас находятся, нужно пополнение.

"Военные ситуацию понимают, прекрасно понимают, и мы будем делать все возможное для того, чтобы в будущем количество ротаций, по крайней мере, соответствовало потребности в восстановлении тех людей, которые находятся на линии фронта", — подытожил Лазуткин.

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