Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, коли в Україні можуть запровадити демобілізацію

Дмитро Лазуткін. Фото: mezha.net

Робота над законопроєктом щодо демобілізації в Україні досі триває. Це складний процес. До того ж багато чого залежатиме від ситуації на фронті.

Про це в інтерв'ю для видання New Voice в п'ятницю, 26 липня, розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Представник Міністерства оборони наголосив, що на терміни оголошення демобілізації впливатимуть і темпи мобілізації, і кількість зброї, яку поставлятимуть Україні західні партнери.

"Слід усвідомлювати, що багато чого залежатиме від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які відбуватимуться в нашій країні, і від західної допомоги — скільки, якої зброї та в які терміни нам поставлять, і чи дотримуватимуться західні партнери цих термінів. На це впливає і підготовка тих людей, які виконуватимуть бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою", — зазначив Лазуткін.

За його словами, демобілізація є комплексним питанням, яке треба вирішувати узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони та всіма дотичними до цього структурами.

Також військовий додав, що бійці регулярно питають його про закон щодо демобілізації, однак самі кажуть, що на тих позиціях, де вони зараз перебувають, потрібне поповнення.

"Військові ситуацію розуміють, прекрасно розуміють, і ми робитимемо все можливе для того, щоб у майбутньому кількість ротацій принаймні відповідала потребі у відновленні тих людей, які перебувають на лінії фронту", — підсумував Лазуткін.