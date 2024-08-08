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В Раде хотят упростить оформление отсрочки для одной из категорий граждан

8 августа 2024 07:39
Артем Кругленко - Редактор
Отсрочка от мобилизации — в Раде хотят упростить получение
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: t.me/yzheleznyak
Артем Кругленко - Редактор

В Верховной Раде намерены убрать лишнюю бюрократию и упростить оформление отсрочки от мобилизации на основании ухода за лицом с инвалидностью I или II группы. Таким образом, депутаты предлагают ряд изменений, среди которых увеличение срока действия отсрочки.

Об этом говорится в проекте закона №11461, который зарегистрировал народный депутат Георгий Мазурашу в пятницу, 2 августа.

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Принятие законопроекта № 11461 позволит лицам с инвалидностью реализовать право на постоянный уход без бюрократических преград и коррупционных рисков. Пока гражданам с инвалидностью I или II группы, в частности тем, кто не может самостоятельно передвигаться, приходится оформлять много документов. Мазурашу считает, что эти требования не отвечают целям закона об усилении мобилизации.

Так, предлагают разделить п. 61 Порядка на отдельные абзацы для разных оснований отсрочки. К примеру, постоянный уход за родными, справка и акт. Также предлагают изъять требование оформлять и доказывать постоянный уход посредством предоставления справки или акта.

Кроме того, рассматривают возможность отменить требование для тех, кто ухаживает за родственниками первой степени родства, предоставлять документы, подтверждающие, что другие трудоспособные члены семьи не могут ухаживать. В то же время хотят увеличить сроки действия отсрочки, чтобы не нагружать ТЦК.

Также предлагают разрешить как лицу с инвалидностью, так и попечителю письменно подтвердить отсутствие других лиц по уходу и готовность ухаживать соответственно.

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