Відстрочка від мобілізації — у Раді хочуть спростити отримання

Засідання Верховної Ради України. Фото: t.me/yzheleznyak

У Верховній Раді мають намір прибрати зайву бюрократію та спростити оформлення відстрочки від мобілізації на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Таким чином депутати пропонують низку змін, серед яких збільшення терміну дії відстрочки.

Про це йдеться в проєкті закону № 11461, який зареєстрував народний депутат Георгій Мазурашу в п'ятницю, 2 серпня.

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Ухвалення законопроєкту № 11461 дозволить особам з інвалідністю реалізувати право на постійний догляд без бюрократичних перепон та корупційних ризиків. Наразі громадянам з інвалідністю І чи II групи, зокрема тим, хто не може самостійно пересуватися, доводиться оформлювати багато документів. Мазурашу вважає, що ці вимоги не відповідають цілям закону про посилення мобілізації.

Так, пропонують розділити п. 61 Порядку на окремі абзаци для різних підстав відстрочки. Наприклад, постійний догляд за рідними, довідка та акт. Також пропонують вилучити вимогу оформлювати та доводити постійний догляд через надання довідки або акту.

Крім того, розглядають можливість скасувати вимогу для доглядальників за родичами першого ступеня спорідненості надавати документи, які підтверджують, що інші працездатні члени сім'ї не можуть доглядати. Водночас хочуть збільшити термії дії відстрочки, щоб не навантажувати ТЦК.

Також пропонують дозволити як особі з інвалідністю, так і доглядальнику письмово підтвердити відсутність інших осіб для догляду та готовність доглядати відповідно.