Отсрочка для учителей - учитель работает в двух школах - имеет ли он право на отсрочку

Учитель в школе. Фото: "БукИнфо"

Учителя имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период, если их педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки. Но эта нагрузка должна быть только на одном, основном месте работы — суммировать работу в нескольких образовательных учреждениях невозможно, такая ситуация не дает права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, работники всех образовательных учреждений на территории Украины освобождаются от мобилизации в особый период.

Речь идет только об учителях/преподавателях/руководителях кружков, которые к тому же имеют педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

Работа в двух школах — когда отсрочка невозможна

Некоторые учителя работают в нескольких школах, имея там разные ставки. Один из таких педагогов, работающий в двух образовательных учреждениях — в одном на 0,5 ставки, в другом на 0,25 ставки, — обратился к юристам с вопросом, имеет ли он право на отсрочку.

"Педагог имеет право на отсрочку, если работает по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки", — пояснил Юрий Айвазян.

Поскольку у этого гражданина на основном месте работы педагогическая нагрузка всего 0,5 ставки, он не имеет права на отсрочку от призыва.