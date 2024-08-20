Відстрочка для учителів - учитель працює у двох школах - чи має він право на відстрочку

Учитель у школі. Фото: "БукІнфо"

Учителі мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період, якщо їхнє педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки. Але це навантаження має бути лише на одному, основному місці роботи — підсумовувати роботу у кількох освітніх закладах неможливо, така ситуація не дасть права на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із чинним законодавством, працівники усіх освітніх закладів на території України звільняються від мобілізації в особливий період.

Йдеться лише про учителів/викладачів/керівників гуртків, які до того ж мають педагогічне навантаження не менше ніж 0,75 ставки.

Робота в двох школах — коли відстрочка неможлива

Деякі учителі працюють у кількох школах, маючи там різні ставки. Один із таких педагогів, який працює у двох освітніх закладах — у одному на 0,5 ставки, у іншому на 0,25 ставки, — звернувся до юристів з питанням, чи має він право на відстрочку.

"Педагог має право на відстрочку, якщо працює за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки", — пояснив Юрій Айвазян.

Оскільки ж у цього громадянина на основному місці роботи педагогічне навантаження лише 0,5 ставки, то він не має права на відстрочку від призову.