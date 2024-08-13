Мобилизация эмигрантов – консульский учет для украинцев – детали призыва

Украинец возле консульства в Кракове. Фото: "Цензор.нет"

Граждане Украины, состоящие на постоянном консульском учете в другой стране, не подлежат мобилизации в Украине. Но если они вернутся на родину и пробудут здесь больше 183 дней, это изменит их статус и их можно будет мобилизовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.

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Не все граждане Украины, которые находятся за пределами страны, должны быть мобилизованы в ряды ВСУ в особый период.

В частности, те украинцы, которые стали на консульский учет в другом государстве, этой обязанности лишены.

"Если вы состоите на постоянном консульском учете, это подтверждает ваше постоянное проживание за границей и освобождает от мобилизации на территории Украины", — подчеркнул Евгений Середницкий.

Поэтому в теории они могут приехать в Украину и выехать снова без проблем. "Однако с 2023 года правительство Украины усилило контроль на границе, и даже лица на консульском учете могут столкнуться с проверками", — подчеркнул юрист.

Когда таких граждан все же могут призвать в ВСУ

Впрочем, существует ситуация, когда даже граждан могут мобилизовать. Средницкий объяснил, когда это может случиться.

"Если вы приедете в Украину и будете находиться здесь более 183 дней, вас могут считать вернувшимся на постоянное проживание, и это может изменить ваш статус", — отметил адвокат.