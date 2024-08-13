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Українець на консульському обліку в іншій країні — чи можуть його мобілізувати

13 серпня 2024 23:52
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Мобілізація емігрантів - консульський облік для українців - деталі призову
Українець біля консульства в Кракові. Фото: "Цензор.нет"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Громадяни України, які перебувають на постійному консульському обліку в іншій країні, не підлягають мобілізації в Україні. Але якщо вони повернуться на батьківщину і пробудуть тут більше 183 днів, це змінить їхній статус — і їх можна буде мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.

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Не усі громадяни України, які перебувають за межами країни, мають бути мобілізованими до лав ЗСУ в особливий період.

Зокрема, ті українці, які стали на консульський облік в іншій державі, цього обов’язку позбавлені.

"Якщо ви перебуваєте на постійному консульському обліку, це підтверджує ваше постійне проживання за кордоном і звільняє від мобілізації на території України", — наголосив Євген Середницький.

Тому в теорії вони можуть приїхати до України і виїхати знову без жодних проблем. "Однак, з 2023 року уряд України посилив контроль на кордоні, і навіть особи на консульському обліку можуть зіткнутися з перевірками", — підкреслив юрист.

Коли таких громадян все ж можуть призвати до ЗСУ

Втім, існує ситуація, коли навіть таких громадян можуть мобілізувати. Середницький пояснив, коли це може трапитися.

"Якщо ви приїдете в Україну і перебуватимете тут більше 183 днів, вас можуть вважати таким, що повернувся на постійне проживання, і це може змінити ваш статус", — зазначив адвокат.

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