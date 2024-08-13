Мобілізація емігрантів - консульський облік для українців - деталі призову

Українець на консульському обліку в іншій країні — чи можуть його мобілізувати
Громадяни України, які перебувають на постійному консульському обліку в іншій країні, не підлягають мобілізації в Україні. Але якщо вони повернуться на батьківщину і пробудуть тут більше 183 днів, це змінить їхній статус — і їх можна буде мобілізувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Середницький.
Консульський облік як броня від мобілізації
Не усі громадяни України, які перебувають за межами країни, мають бути мобілізованими до лав ЗСУ в особливий період.
Зокрема, ті українці, які стали на консульський облік в іншій державі, цього обов’язку позбавлені.
"Якщо ви перебуваєте на постійному консульському обліку, це підтверджує ваше постійне проживання за кордоном і звільняє від мобілізації на території України", — наголосив Євген Середницький.
Тому в теорії вони можуть приїхати до України і виїхати знову без жодних проблем. "Однак, з 2023 року уряд України посилив контроль на кордоні, і навіть особи на консульському обліку можуть зіткнутися з перевірками", — підкреслив юрист.
Коли таких громадян все ж можуть призвати до ЗСУ
Втім, існує ситуація, коли навіть таких громадян можуть мобілізувати. Середницький пояснив, коли це може трапитися.
"Якщо ви приїдете в Україну і перебуватимете тут більше 183 днів, вас можуть вважати таким, що повернувся на постійне проживання, і це може змінити ваш статус", — зазначив адвокат.
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