Бронирование от мобилизации — какие еще компании имеют на это право

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Суспыльне

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы могут бронировать от мобилизации всех своих сотрудников. Однако важно иметь статус критически важного предприятия.

Об этом Минцифры сообщает в пятницу, 16 августа.

Читайте также:

Бронирование работников интернет-провайдеров и мобильных операторов

"Чтобы украинцы и дальше имели связь и интернет, предприятиям нужны люди, а значит — бронирование работников. Для улучшения условий бронирования работников электронных коммуникаций Минцифра предложила изменения в постановление № 76. Правительство их приняло", — отметили в министерстве.

Там уточнили, чтобы забронировать работников от мобилизации, компании мобильных операторов должны иметь прибыль более 200 млн грн в месяц, в свою очередь интернет-провайдеры — более 20 млн грн. Кроме того, они должны выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины по обеспечению интернет-доступа при обесточивании и иметь статус критического предприятия. Важно, что работники должны быть официально трудоустроены на полную занятость и работать не менее 3 месяцев.

Компании интернет-провайдеров с доходом менее 20 млн. грн могут забронировать до 50% работников, если имеют статус критичности.

"Это возможно, если провайдер сформировал аварийно-восстановительные бригады для обслуживания сетей и абонентов, имеет технологический транспорт, оборудование и материалы, необходимые для поддержания работы сетей при обесточивании, восстановлении сетей при их разрушении и предоставляет услуги на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и в Киеве", — отметили в Минцифре.