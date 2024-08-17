Бронювання від мобілізації — які ще компанії мають на це право

Військовозобов'язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: Суспільне

У Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що великі інтернет-провайдери та мобільні оператори можуть бронювати від мобілізації всіх своїх працівників. Однак важливо мати статус критично важливого підприємства.

Про це Мінцифри повідомляє в п'ятницю, 16 серпня.

Читайте також:

Бронювання працівників інтернет-провайдерів і мобільних операторів

"Щоб українці й надалі мали зв’язок та інтернет, підприємствам потрібні люди, а значить — бронювання працівників. Для покращення умов бронювання працівників електронних комунікацій Мінцифра запропонувала зміни до постанови № 76. Уряд їх ухвалив", — зазначили в міністерстві.

Там уточнили, щоб забронювати працівників від мобілізації, компанії мобільних операторів повинні мати прибуток понад 200 млн грн на місяць, своєю чергою інтернет-провайдери — понад 20 млн грн. Крім того, вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України щодо забезпечення інтернет-доступу під час знеструмлень і мати статус критичного підприємства. Важливо, що працівники повинні бути офіційно працевлаштовані на повну зайнятість і працювати не менше 3 місяців.

Компанії інтернет-провайдерів із доходом менш як 20 млн грн можуть забронювати до 50% працівників, якщо мають статус критичності.

"Це можливо, якщо провайдер сформував аварійно-відновлювальні бригади для обслуговування мереж та абонентів, має технологічний транспорт, обладнання й матеріали, необхідні для підтримання роботи мереж під час знеструмлень, відновлення мереж під час їх руйнування та надає послуги на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та в Києві", — наголосили в Мінцифри.