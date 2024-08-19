Ветерана ВСУ Станислава Дехтяра хирург на ВВК признал "непригодным к службе из-за беременности"

Станислав Дехтяр. Фото: Online.ua

Наибольшее неуважение к ветеранам в Украине проявляют представители ВВК и МСЭК. Защитники, уже не участвующие в боевых действиях, должны бегать за врачами, чтобы те написали им свое заключение.

Об этом в интервью украинскому независимому медиа Online.ua в понедельник, 12 августа, рассказал ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным "Уксус".

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Ветеран сообщил, что недавно с ним произошла забавная история. Хирург в решении ВЛК счел его непригодным к службе из-за беременности (статья 73 расписания болезней ВВК).

"Врач-невропатолог написал мне, что у меня жалоба на отсутствие правой нижней конечности. Самое, что "у меня жалоба". Потом уже мы вчитались, что мне другие врачи понаписали. Врач хирург-ортопед написал "признать непригодным, согласно пункту А статьи 63 ("Ампутация") и пунктом А статьи 73 (это "Беременность с усложнением"). Я не вчитывался в статьи и этого не видел, пока не заметили мои товарищи из батальона, когда я скинул им соответствующие документы", — рассказал ветеран.