Ветерана ЗСУ Станіслава Дехтяра хірург на ВЛК визнав "непридатним до служби через вагітність"

Станіслав Дехтяр. Фото: Online.ua

Найбільшу неповагу до ветеранів в Україні проявляють представники ВЛК і МСЕК. Захисники, які вже не беруть участь у бойових діях, мусять бігати за лікарями, аби ті написали їм своє заключення.

Про це в інтерв'ю українському незалежному медіа Online.ua в понеділок, 12 серпня, розповів ветеран 24-го батальону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним "Уксус".

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Ветеран повідомив, що нещодавно з ним сталася кумедна історія. Хірург у рішенні ВЛК визнав його непридатним до служби через вагітність (стаття 73 розкладу хвороб ВЛК).

"Лікар-невропатолог написав мені, що в мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки. Саме, що "в мене скарга". Потім вже ми вчиталися, що мені інші лікарі понаписували. Лікар хірург-ортопед написав "визнати непридатним, згідно із пунктом А статті 63 ("Ампутація") та пунктом А статті 73 (це "Вагітність з ускладненням"). Я не вчитувався у статті та цього не бачив, поки не помітили мої товариші з батальону, коли я скинув їм відповідні документи", — розповів ветеран.