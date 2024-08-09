Юристка объяснила последовательность получения образования для получения отсрочки от мобилизации

Студенты на упражнениях. Фото: ИФНТУНГ

Если гражданин имеет диплом квалифицированного рабочего и поступает на обучение для получения уровня бакалавра, он сможет получить отсрочку от мобилизации. Ведь таким лицом соблюдена последовательность получения образования.

Об этом написала юрист Марина Бекало на портале для консультаций по законодательству b2bconsult.ua в ответ на вопросы пользователя.

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Возможность получения отсрочки в соответствии с последовательностью получения уровня образования

Пользователь портала задал вопрос юристу: "Если у мужчины (32 года) есть диплом квалифицированного рабочего 3 степени, в случае поступления на бакалавра, будет ли он иметь право на отсрочку?".

Юрист ответила, что мужчина будет иметь право на отсрочку, ведь в таком случае не будет нарушена последовательность получения образования.

Министерство образования и науки Украины предоставило инструкцию (алгоритм) об особенностях формирования в ЕГЭБО справки о соискателе образования.

Согласно указанной инструкции, последовательность уровней указана в таблице по возрастанию:

Последовательность уровней получения образования согласно МОН. Фото: скриншот ответа юриста на портале b2bconsult.ua

"Итак, если лицо имеет диплом квалифицированного рабочего и поступает на обучение уровня, который выше полученного уровня образования (для получения уровня бакалавра), то таким лицом соблюдена последовательность получения образования. А следовательно, в справке с ЕГЭБО будет указано: "Да, не нарушает". Но, соответственно, лицо будет иметь право на отсрочку", — подытожила юрист.