Юристка пояснила послідовність здобуття освіти для отримання відстрочки від мобілізації

Студенти на заняттях. Фото: ІФНТУНГ

Якщо громадянин має диплом кваліфікованого робітника та вступає на навчання для здобуття рівня бакалавра, то він зможе отримати відстрочку від мобілізації. Адже такою особою дотримано послідовність здобуття освіти.

Про це написала юристка Марина Бекало на порталі для консультацій із законодавства b2bconsult.ua у відповідь на питання користувача.

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Можливість отримання відстрочки відповідно до послідовності здобуття рівня освіти

Користувач порталу задав питання юристці: "Якщо у чоловіка (32 роки) є диплом кваліфікованого робітника 3 ступеня, у разі вступу на бакалавра, чи буде він мати право на відстрочку?".

Юристка відповіла, що чоловік буде мати право на відстрочку, адже в такому разі не буде порушена послідовність здобуття освіти.

Міністерство освіти і науки України надало інструкцію (алгоритм) про особливості формування в ЄДЕБО довідки про здобувача освіти.

Згідно із вказаною інструкцією, послідовність рівнів зазначено у таблиці за зростанням:

Послідовність рівнів здобуття освіти згідно з МОН. Фото: скриншот відповіді юристки на порталі b2bconsult.ua

"Отже, якщо особа має диплом кваліфікованого робітника та вступає на навчання рівня, що є вищим за здобутий рівень освіти (для здобуття рівня бакалавра), то такою особою дотримано послідовнсть здобуття освіти. А отже, в довідці з ЄДЕБО буде вказано: "Так, не порушує". Та, відповідно, особа матиме право на відстрочку", — підсумувала юристка.