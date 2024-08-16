Освобожденные из плена военные могут получить отсрочку от мобилизации — детали

Украинские военнослужащие на боевом задании. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вернувшиеся из плена военные, в результате чего освобожденные в запас, могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Если же освобождение произошло по другим причинам, факт пребывания в плену не дает права на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает 24 канал в четверг, 15 августа.

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Отсрочка для военных

По новому закону о мобилизации с 18 мая освобожденные из плена военные имеют право уйти со службы по собственному желанию. Нужно только обратиться с соответствующим рапортом к своему командованию, а также добавить документы, доказывающие пребывание в плену — справка 55.

Важно, что вернувшиеся из плена защитники, освободившиеся со службы, получают отсрочку от повторного призыва на военную службу. Однако отсрочку от мобилизации получат только те военные, которые были освобождены в запас из-за пленения. Их могут призвать снова только с согласия.

Если вернувшийся из плена военный освободился по другим обстоятельствам, плен не дает права на отсрочку. Однако при повторной мобилизации он может освободиться из-за факта пребывания в плену. Также право на освобождение имеют и те военные, которые вернулись из плена до изменений в законодательстве.