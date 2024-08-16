Звільнені з полону військові можуть отримати відстрочку від мобілізації — деталі

Українські військовослужбовці на бойовому завданні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військові, які повернулися з полону й внаслідок цього звільнені в запас, можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації. Якщо ж звільнення сталося з інших причин, то факт перебування в полоні не дає права на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє 24 Канал у четвер, 15 серпня.

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Відстрочка для військових

За новим законом про мобілізацію з 18 травня звільнені з полону військові мають право піти зі служби за власним бажанням. Потрібно лише звернутися з відповідним рапортом до свого командування, а також додати документи, що доводять перебування в полоні — довідка 55.

Важливо, що захисники, які повернулися з полону і звільнилися зі служби, отримують відстрочку від повторного призову на військову службу. Однак відстрочку від мобілізації отримають лише ті військові, які були звільнені в запас через полон. Їх можуть призвати знову лише за згодою.

Якщо військовий, який повернувся з полону, звільнився за іншими обставинами, полон не дає права на відстрочку. Однак при повторній мобілізації він може звільнитися через факт перебування в полоні. Також право на звільнення мають і ті військові, які повернулися з полону до змін у законодавстві.