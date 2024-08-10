Отсрочка от мобилизации – продолжение отсрочки – аннулирование отсрочки от призыва

Оформление отсрочки. Фото: Звягельский ТЦК

В августе 2024 года часть военнообязанных, имевшая отсрочку от мобилизации, может потерять это право. С 12 августа в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, поэтому всем, кто имеет отсрочку, нужно подавать новое заявление в ТЦК — а граждане, которые не подадут заявление, могут быть мобилизованы.

Об этом сообщает "Судово-юридична газета".

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Отсрочка не бессрочна

Несмотря на то, что в Украине идет процесс всеобщей мобилизации, часть военнообязанных граждан может получить отсрочку от призыва.

Впрочем, эта отсрочка не бессрочна — поэтому в августе 2024 года часть военнообязанных может потерять это право.

Кто потеряет отсрочку в августе 2024 года

Дело в том, что отсрочка предоставляется на период военного положения, которое постоянно продолжается. Предыдущий раз военное положение продолжали до 12 августа, соответственно, и отсрочка для оформивших ее длится до 12 августа.

Военное положение уже продлено до 9 ноября. Все военнообязанные, имеющие отсрочку от мобилизации, должны подать на рассмотрение территориального центра комплектования соответствующее заявление на продление.

Если же такое заявление не будет подано — гражданин потеряет это право и может быть мобилизован после 12 августа.

Напомним, что в приложении "Резерв+" можно будет подать запрос на отсрочку от мобилизации. Такая функция является одной из самых желанных пользователей.

Ранее мы сообщали, что для оформления отсрочки от мобилизации невозможно использовать только военно-учетные данные гражданина, внесенные в мобильное приложение "Резерв+". В этой ситуации нужно иметь бумажный военный билет.