Відстрочка від мобілізації - продовження відстрочки - анулювання відстрочки від призову

Оформлення відстрочки. Фото: Звягельський ТЦК

У серпні 2024 року частина військовозобов’язаних, яка мала відстрочку від мобілізації, може втратити це право. З 12 серпня в Україні продовжується воєнний стан і загальна мобілізація, тому усім, хто має відстрочку, треба подавати нову заяву до ТЦК — а ті громадяни, які не подадуть заяву, можуть бути мобілізовані.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Відстрочка не безстрокова

Попри те, що в Україні триває процес загальної мобілізації, частина військовозобов’язаних громадян може отримати відстрочку від призову.

Втім, ця відстрочка не є безстроковою — тому в серпні 2024 року частина військовозобов’язаних може втратити це право.

Хто втратить відстрочку в серпні 2024 року

Справа в тому, що відстрочка надається на період воєнного стану — який постійно продовжується. Попередній раз воєнний стан продовжували до 12 серпня, відповідно, і відстрочка для тих, хто її оформив, триває до 12 серпня.

Воєнний стан уже продовжений до 9 листопада. Тож усі військовозобов’язані, які мають відстрочку від мобілізації, мають подати на розгляд територіального центру комплектування відповідну заяву на продовження.

Якщо ж така заява не буде подана — то громадянин втратить це право і може бути мобілізований після 12 серпня.

Нагадаємо, що у додатку "Резерв+" можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Раніше ми повідомляли, що наразі для оформлення відстрочки від мобілізації неможливо використати лише військово-облікові дані громадянина, внесені до мобільного застосунку "Резерв+". В цій ситуації треба мати паперовий військовий квиток.