Повестка для забронированного - должен ли гражданин с броней появляться в ТЦК по повестке

Проверка данных военнообязанных работниками ТЦК. Фото: "Експерт"

Если повестка от территориального центра комплектования поступила военнообязанному гражданину, уже получившему бронирование от мобилизации, он все равно должен появиться в ТЦК. Вероятно, там нет информации о бронировании гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Дмитрий Дешунин.

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Во время общей мобилизации возможны случаи, когда территориальные центры комплектования посылают повестки тем гражданам, которые уже имеют бронирование от мобилизации.

Дмитрий Дешунин объяснил, что делать забронированному гражданину в таком случае: "Формально за каждой повесткой нужно появляться" .

Зачем забронированному появляться в ТЦК

Впрочем, уверен юрист, ситуация может быть вызвана непониманием и отсутствием полных военно-учетных данных.

"В вашем случае, думаю, у ТЦК нет информации о вашем бронировании, нужно предоставить им документы, чтобы они прекратили присылать повестки", — подчеркнул Дешунин.