Повестка для забронированного - должен ли гражданин с броней появляться в ТЦК по повестке

Вызов в ТЦК забронированного работника — должен ли он идти за повесткой
Если повестка от территориального центра комплектования поступила военнообязанному гражданину, уже получившему бронирование от мобилизации, он все равно должен появиться в ТЦК. Вероятно, там нет информации о бронировании гражданина.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Дмитрий Дешунин.
Повестка военнообязанном с броней
Во время общей мобилизации возможны случаи, когда территориальные центры комплектования посылают повестки тем гражданам, которые уже имеют бронирование от мобилизации.
Дмитрий Дешунин объяснил, что делать забронированному гражданину в таком случае: "Формально за каждой повесткой нужно появляться" .
Зачем забронированному появляться в ТЦК
Впрочем, уверен юрист, ситуация может быть вызвана непониманием и отсутствием полных военно-учетных данных.
"В вашем случае, думаю, у ТЦК нет информации о вашем бронировании, нужно предоставить им документы, чтобы они прекратили присылать повестки", — подчеркнул Дешунин.
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