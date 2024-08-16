Повістка для заброньованого - чи має громадянин з бронею з'являтися до ТЦК за повісткою

Виклик до ТЦК заброньованого працівника — чи має він іти за повісткою
Якщо повістка від територіального центру комплектування надійшла військовозобов’язаному громадянину, який уже отримав бронювання від мобілізації, він все одно має з’явитися у ТЦК. Імовірно, там не мають інформації про бронювання громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Дмитро Дешунін.
Повістка військовозобов’язаному з бронею
Під час загальної мобілізації можливі випадки, коли територіальні центри комплектування надсилають повістки тим громадянам, які уже мають бронювання від мобілізації.
Дмитро Дешунін пояснив, що робити заброньованому громадянину у такому випадку: "Формально за кожною повісткою потрібно з'являтись".
Навіщо заброньованому з’являтися у ТЦК
Втім, упевнений юрист, така ситуація може бути викликана нерозумінням та відсутністю повних військово-облікових даних.
"У вашому випадку, думаю у ТЦК немає інформації про ваше бронювання, потрібно надати їм документи, щоб вони припинили присилати повістки", — підкреслив Дешунін.
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