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Виклик до ТЦК заброньованого працівника — чи має він іти за повісткою

16 серпня 2024 20:51
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Повістка для заброньованого - чи має громадянин з бронею з'являтися до ТЦК за повісткою
Перевірка даних військовозобов’язаного працівниками ТЦК. Фото: "Експерт"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Якщо повістка від територіального центру комплектування надійшла військовозобов’язаному громадянину, який уже отримав бронювання від мобілізації, він все одно має з’явитися у ТЦК. Імовірно, там не мають інформації про бронювання громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Дмитро Дешунін.

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Під час загальної мобілізації можливі випадки, коли територіальні центри комплектування надсилають повістки тим громадянам, які уже мають бронювання від мобілізації.

Дмитро Дешунін пояснив, що робити заброньованому громадянину у такому випадку: "Формально за кожною повісткою потрібно з'являтись".

Навіщо заброньованому з’являтися у ТЦК

Втім, упевнений юрист, така ситуація може бути викликана нерозумінням та відсутністю повних військово-облікових даних.

"У вашому випадку, думаю у ТЦК немає інформації про ваше бронювання, потрібно надати їм документи, щоб вони припинили присилати повістки", — підкреслив Дешунін.

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