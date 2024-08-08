Уход за лицом с инвалидностью – выезд за границу для сопровождения инвалида – причины для отказа

Контроль на пограничном пункте в Украине. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин, оформивший отсрочку по уходу за близким родственником с инвалидностью. Эта отсрочка позволяет ему даже выезд за границу в качестве сопровождения, но в случае несвоевременного возвращения человеку могут запретить следующий выезд.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Близкие родственники людей с инвалидностью при определенных условиях имеют право на отсрочку от мобилизации по уходу за этими лицами.

Отсрочка по этой причине разрешает даже выезд за границу в качестве сопровождения лица с инвалидностью.

Когда опекуна могут не выпустить за границу

Впрочем, есть ситуации, когда для человека с такой отсрочкой могут закрыть выезд за пределы Украины.

Это возможно тогда, когда во время предварительного выезда за границу военнообязанный вернулся домой позже, чем лицо с инвалидностью, которое он сопровождал.

"Прямо законодательство не ограничивает сопровождающее лицо в праве повторного пересечения границы вместе с лицом с инвалидностью, даже если оно не исполнило свою обязанность вернуться вовремя. На практике, к такому лицу возможно повышенное внимание на пункте пропуска и отказ в пересечении государственной границы", — подчеркнул Андрей Топчий.

Напомним, что военнообязанные граждане Украины имеют право оформить отсрочку от мобилизации по уходу за близкими родственниками, в том числе родителями с инвалидностью. На это право не повлияет даже наличие официальной работы, хотя на государственную компенсацию за уход за человеком с инвалидностью такой гражданин рассчитывать не сможет.

Добавим, что мы информировали, можно ли получить отсрочку при наличии родителей-пенсионеров.