Догляд за особою з інвалідністю - виїзд за кордон для супроводу інваліда - причини для відмови

Виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю — коли можуть відмовити
Військовозобов’язаний громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем з інвалідністю. Ця відстрочка дозволяє йому навіть виїзд за кордон у якості супроводу, але у випадку невчасного повернення людині можуть заборонили наступний виїзд.
Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.
Відстрочка для догляду за людьми з інвалідністю
Близькі родичі людей з інвалідністю за певних умов мають право на відстрочку від мобілізації для догляду за цими особами.
Відстрочка за цією причиною дозволяє навіть виїзд за кордон, у якості супроводу особи з інвалідністю.
Коли опікуна можуть не випустити за кордон
Втім, є ситуації, коли для людини із такою відстрочкою можуть закрити виїзд за межі України.
Це можливе тоді, коли під час попереднього виїзду за кордон військовозобов’язаний повернувся додому пізніше, ніж та особа з інвалідністю, яку він супроводжував.
"Прямо законодавство не обмежує супроводжуючу особу у праві повторного перетину кордону разом з особою з інвалідністю, навіть якщо вона не виконала свій обов'язок повернутись вчасно. На практиці, до такої особи можлива підвищена увага на пункті пропуску і відмова у перетині державного кордону", — підкреслив Андрій Топчій.
Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни України мають право оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близькими родичами, зокрема батьками з інвалідністю. На це право не вплине навіть наявність офіційної роботи — хоча на державну компенсацію за догляд за людиною з інвалідністю такий громадянин розраховувати не зможе.
Додамо, що ми інформували, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів.
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