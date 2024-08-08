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Виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю — коли можуть відмовити

8 серпня 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Догляд за особою з інвалідністю - виїзд за кордон для супроводу інваліда - причини для відмови
Контроль на прикордонному пункті в Україні. Фото: ДПСУ
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем з інвалідністю. Ця відстрочка дозволяє йому навіть виїзд за кордон у якості супроводу, але у випадку невчасного повернення людині можуть заборонили наступний виїзд.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Близькі родичі людей з інвалідністю за певних умов мають право на відстрочку від мобілізації для догляду за цими особами.

Відстрочка за цією причиною дозволяє навіть виїзд за кордон, у якості супроводу особи з інвалідністю.

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Втім, є ситуації, коли для людини із такою відстрочкою можуть закрити виїзд за межі України.

Це можливе тоді, коли під час попереднього виїзду за кордон військовозобов’язаний повернувся додому пізніше, ніж та особа з інвалідністю, яку він супроводжував.

"Прямо законодавство не обмежує супроводжуючу особу у праві повторного перетину кордону разом з особою з інвалідністю, навіть якщо вона не виконала свій обов'язок повернутись вчасно. На практиці, до такої особи можлива підвищена увага на пункті пропуску і відмова у перетині державного кордону", — підкреслив Андрій Топчій.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни України мають право оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близькими родичами, зокрема батьками з інвалідністю. На це право не вплине навіть наявність офіційної роботи — хоча на державну компенсацію за догляд за людиною з інвалідністю такий громадянин розраховувати не зможе.

Додамо, що ми інформували, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів. 

мобілізація закордон відстрочка особа з інвалідністю виїзд за кордон

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