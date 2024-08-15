Отсрочка для студентов – принцип последовательности образования – колледж после ПТУ, право на отсрочку

Учащиеся ПТУ. Фото: "Информ-UA"

Главным условием для отсрочки от мобилизации студентов является соблюдение принципа последовательности образования. Поскольку ПТУ и колледж относятся к разным образовательным уровням, поступление в колледж после профтехучилища не нарушает принцип последовательности образования и не аннулирует права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Условие для отсрочки студентов

Студенты образовательных учреждений профтехнического, высшего и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации на время обучения.

Главным при этом должно быть сохранение принципа последовательности образования — то есть, чтобы каждый последующий образовательный уровень, на котором учится гражданин, был бы выше предыдущего.

ПТУ и колледж — это разные уровни образования или один и тот же

В случае, если этот принцип нарушен, в справке ЕГЭБО, которая выдается студентам по запросу для территориальных центров комплектования, будет указано, что гражданин не соблюдал норму последовательности, поэтому в отсрочке ему будет отказано.

Но если человек после окончания профессионально-технического училища поступает в колледж — этот принцип считается соблюденным. Поэтому, отметил Юрий Айвазян, такой военнообязанный гражданин будет иметь право на отсрочку от призыва.