Відстрочка для студентів - принцип послідовності освіти - коледж після ПТУ, право на відстрочку

Вступ до коледжу після ПТУ — чи має людина право на відстрочку
Головною умовою для відстрочки від мобілізації студентів є дотримання принципу послідовності освіти. Оскільки ПТУ та коледж належать до різних освітніх рівнів, вступ до коледжу після профтехучилища не порушує принцип послідовності освіти й не анулює права на відстрочку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Умова для відстрочки студентів
Студенти освітніх закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання.
Головним при цьому має бути збереження принципу послідовності освіти — тобто щоб кожен наступний освітній рівень, на якому навчається громадянин, був би вищим за попередній.
ПТУ та коледж — це різні рівні освіти чи один і той же
У випадку, якщо цей принцип порушений, у довідці ЄДЕБО, яка видається студентам за запитом для територіальних центрів комплектування, буде вказано, що громадянин не дотримався норми послідовності — тому у відстрочці йому буде відмовлено.
Та якщо особа після закінчення професійно-технічного училища вступає до коледжу — цей принцип вважається дотриманим. Тому, зазначив Юрій Айвазян, такий військовозобов’язаний громадянин матиме право на відстрочку від призову.
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