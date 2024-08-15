Відстрочка для студентів - принцип послідовності освіти - коледж після ПТУ, право на відстрочку

Учні ПТУ. Фото: "Информ-UA"

Головною умовою для відстрочки від мобілізації студентів є дотримання принципу послідовності освіти. Оскільки ПТУ та коледж належать до різних освітніх рівнів, вступ до коледжу після профтехучилища не порушує принцип послідовності освіти й не анулює права на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти освітніх закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання.

Головним при цьому має бути збереження принципу послідовності освіти — тобто щоб кожен наступний освітній рівень, на якому навчається громадянин, був би вищим за попередній.

ПТУ та коледж — це різні рівні освіти чи один і той же

У випадку, якщо цей принцип порушений, у довідці ЄДЕБО, яка видається студентам за запитом для територіальних центрів комплектування, буде вказано, що громадянин не дотримався норми послідовності — тому у відстрочці йому буде відмовлено.

Та якщо особа після закінчення професійно-технічного училища вступає до коледжу — цей принцип вважається дотриманим. Тому, зазначив Юрій Айвазян, такий військовозобов’язаний громадянин матиме право на відстрочку від призову.