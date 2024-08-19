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С какими заболеваниями кожи не мобилизуют в ВСУ – вот перечень болезней

19 августа 2024 04:30
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Некоторые заболевания кожи не позволяют служить в ВСУ, но диагноз должен подтвердить ВЛК.
Медкомиссия в военкомате. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Мобилизация в ряды ВСУ продолжается и, как известно, согласно новому закону о мобилизации отменена категория "ограниченно годен". Однако не отменен перечень заболеваний, с которыми мобилизовать не могут, поэтому ограниченно годным к службе гражданам нужно еще раз пройти медкомиссию, где их признают либо годным, либо не годным к службе. К примеру, непригодными могут признать граждан с некоторыми заболеваниями кожи.

Согласно приказу Министерства обороны Украины№262 этот перечень болезней кожи включает в себя:

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  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • псориатическая эритродермия.

В законе отмечено, что с такими диагнозами человека нельзя мобилизовать. Главное, чтобы любой из этих диагнозов был подтвержден военной медкомиссией. 

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