Некоторые заболевания кожи не позволяют служить в ВСУ, но диагноз должен подтвердить ВЛК.

Медкомиссия в военкомате. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Мобилизация в ряды ВСУ продолжается и, как известно, согласно новому закону о мобилизации отменена категория "ограниченно годен". Однако не отменен перечень заболеваний, с которыми мобилизовать не могут, поэтому ограниченно годным к службе гражданам нужно еще раз пройти медкомиссию, где их признают либо годным, либо не годным к службе. К примеру, непригодными могут признать граждан с некоторыми заболеваниями кожи.

Согласно приказу Министерства обороны Украины№262 этот перечень болезней кожи включает в себя:

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диффузный нейродермит (атопический дерматит) с выраженной лихенификацией кожи;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный постоянно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

В законе отмечено, что с такими диагнозами человека нельзя мобилизовать. Главное, чтобы любой из этих диагнозов был подтвержден военной медкомиссией.