Деякі захворювання шкіри не дозволяють служити в ЗСУ, але діагноз має підтвердити ВЛК

З якими захворюваннями шкіри не мобілізують до ЗСУ — ось перелік хвороб
19 серпня 2024 04:30
Медкомісія у військкоматі. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Мобілізація до лав ЗСУ продовжується та, як відомо, згідно новому закону про мобілізацію скасована категорія "обмежено придатний". Проте не скасований перелік захворювань, з якими мобілізувати не можуть, тому обмежено придатним громадянам треба ще раз пройти медкомісію, де їх визнають або придатним, або не придатним до служби. Наприклад, непридатними можуть признати громадян з деякими захворюваннями шкіри.
Згідно з наказом Міністерства оборони України №262 цей перелік хвороб шкіри містить в собі:
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- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з вираженою ліхеніфікацією шкіри;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений бляшковий псоріаз, що постійно рецидивує;
- псоріатична еритродермія.
В законі зазначено, що з такими діагнозами людину не можна мобілізувати. Головне, щоб діагноз був підтверджений військовою медкомісією.
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