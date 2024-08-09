Приписное удостоверение – замена на военный билет – инструкция, как это сделать

Военный билет украинского образца. Фото: varta1

Первый военно-учетный документ, приписное удостоверение, предусматривает замену на военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Этот процесс происходит по достижении гражданином 25-летнего возраста.

Об этом говорится в Постановлении Кабмина № 560, которое вступило в силу в мае этого года.

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Первый военно-учетный документ

Каждый гражданин Украины мужского пола, достигший 18-летнего возраста, должен получить свой первый военно-учетный документ.

Этим документом является приписное удостоверение. Этот документ не постоянен, приписное должно быть заменено на военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Когда приписное меняют на военный билет

Процесс замены приписного удостоверения на военный билет, согласно действующему законодательству, должен состояться, когда гражданин Украины достиг 25-летнего возраста.

Для того чтобы получить военный билет, лицо, достигшее мобилизационного возраста, должно пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность (или непригодность) к военной службе.

Напомним, что ранее мы информировали, действителен ли в Украине военный билет советского образца.

Добавим, мы также писали о том, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.