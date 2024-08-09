Приписне посвідчення - заміна на військовий квиток - інструкція, як це зробити

Військовий квиток українського зразка. Фото: varta1

Перший військово-обліковий документ, приписне посвідчення, передбачає заміну на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Цей процес відбувається після досягнення громадянином 25-річного віку.

Про це йдеться у Постанові Кабміну № 560, яка набула чинності в травні цього року.

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Перший військово-обліковий документ

Кожен громадянин України чоловічої статі, який досягнув 18-річного віку, має отримати свій перший військово-обліковий документ.

Цим документом є приписне посвідчення. Цей документ не є постійним, приписне має бути замінене на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Коли приписне міняють на військовий квиток

Процес заміни приписного посвідчення на військовий квиток, згідно із чинним законодавством, має відбутися, коли громадянин України досяг 25-річного віку.

Для того, аби отримати військовий квиток, особа, яка досягла мобілізаційного віку, має пройти військово-лікарську комісію, яка визначить придатність (чи непридатність) до військової служби.

Нагадаємо, що раніше ми інформували, чи є в Україні дійсним військовий квиток радянського зразка.

Додамо, ми також писали про те, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.