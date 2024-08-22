Военнослужащие ВСУ – ухудшение состояния здоровья – необходимость повторной ВВК

Раненый военнослужащий в госпитале. Фото: "Радіо Свобода"

Если состояние здоровья раненого или травмированного военнослужащего ВСУ после операции и реабилитации не улучшилось, он имеет право пройти повторную военно-врачебную комиссию. По результатам военной комиссии могут изменить состояние пригодности к военной службе или вообще уволить из рядов ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повторная ВВК для военного

Военнослужащие после ранений, контузии или операций имеют право изменить степень пригодности к военной службе.

Для этого, объяснил Юрий Айвазян, после операции и реабилитации, если состояние здоровья не улучшилось, военнослужащий должен пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Если повторную ВВК не назначают

"Если этого не произойдет, то нужно писать рапорт на имя командира о направлении на последнюю в связи со значительными изменениями в состоянии здоровья", — пояснил юрист, что делать в ситуации, когда повторную ВВК военнослужащему не проводят.

После того, как военный пройдет военно-врачебную комиссию , ему могут изменить степень пригодности к военной службе или даже освободить из рядов Вооруженных сил Украины.