Военнослужащие ВСУ – ухудшение состояния здоровья – необходимость повторной ВВК

Изменение степени годности военного — как попасть на повторную ВВК
Если состояние здоровья раненого или травмированного военнослужащего ВСУ после операции и реабилитации не улучшилось, он имеет право пройти повторную военно-врачебную комиссию. По результатам военной комиссии могут изменить состояние пригодности к военной службе или вообще уволить из рядов ВСУ.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повторная ВВК для военного
Военнослужащие после ранений, контузии или операций имеют право изменить степень пригодности к военной службе.
Для этого, объяснил Юрий Айвазян, после операции и реабилитации, если состояние здоровья не улучшилось, военнослужащий должен пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Если повторную ВВК не назначают
"Если этого не произойдет, то нужно писать рапорт на имя командира о направлении на последнюю в связи со значительными изменениями в состоянии здоровья", — пояснил юрист, что делать в ситуации, когда повторную ВВК военнослужащему не проводят.
После того, как военный пройдет военно-врачебную комиссию , ему могут изменить степень пригодности к военной службе или даже освободить из рядов Вооруженных сил Украины.
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