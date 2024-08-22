Військовослужбовці ЗСУ - погіршення стану здоров'я - необхідність повторної ВЛК

Поранений військовослужбовець у госпіталі. Фото: "Радіо Свобода"

Якщо стан здоров’я пораненого чи травмованого військовослужбовця ЗСУ після операції та реабілітації не покращився, він має право пройти повторну військово-лікарську комісію. За результатами комісії військовому можуть змінити стан придатності до військової служби чи взагалі звільнити з лав ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повторна ВЛК для військового

Військовослужбовці після поранень, контузії чи операцій мають право змінити ступінь придатності до військової служби.

Для цього, пояснив Юрій Айвазян, після операції та реабілітації, якщо стан здоров’я не покращився, військовослужбовець має пройти повторну військово-лікарську комісію.

Якщо повторну ВЛК не призначають

"Якщо цього не станеться, то потрібно писати рапорт на ім'я командира щодо направлення на останню у зв'язку зі значними змінами у стані здоров'я", — пояснив юрист, що робити у ситуації, коли повторну ВЛК військовослужбовцю не проводять.

Після того, коли військовий таки пройде військово-лікарську комісію, йому можуть змінити ступінь придатності до військової служби чи навіть звільнити з лав Збройних сил України.