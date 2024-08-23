Увольнение в запас - увольнение в отставку - кого могут мобилизовать повторно

Увольнение военнослужащих в запас. Фото: "Укрінформ"

Украинские военнослужащие могут быть уволены в запас или в отставку. В запас увольняются временно непригодные военные, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе. В других случаях военнослужащий увольняется в отставку.

Об этом говорится в принятом в 2024 году Законе Украины "О мобилизации и мобилизационных мерах".

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Увольнение в запас

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут быть уволены из армии либо в запас, либо в отставку.

В запас военные увольняются, если они во время действия военного положения признаны военно-врачебными комиссиями временно непригодными по состоянию здоровья.

Этот статус, временно непригодный, предоставляется военнослужащему, уволенному в запас сроком от 6 до 12 месяцев — после чего он должен пройти пересмотр.

В запас увольняются те военнослужащие, которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет для рядового и старшинского состава.

Увольнение в отставку

В отставку же увольняются те военные, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Кроме того, в отставку, без зачисления в запас, увольняются те военнослужащие, которых военно-врачебные комиссии признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья.