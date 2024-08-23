Звільнення у запас - звільнення у відставку - кого можуть мобілізувати повторно

Звільнення військовослужбовців у запас. Фото: "Укрінформ"

Українські військовослужбовці можуть бути звільнені в запас чи відставку. У запас звільняються тимчасово непридатні військові, які не досягли граничного віку перебування в запасі. У інших випадках військовослужбовець звільняється у відставку.

Про це йдеться в ухваленому 2024 року Законі України "Про мобілізацію та мобілізаційні заходи".

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Звільнення в запас

Військовослужбовці Збройних сил України можуть бути звільнені з армії або в запас, або у відставку.

У запас військові звільняються, якщо вони під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями тимчасово непридатними за станом здоров’я.

Цей статус, тимчасово непридатний, надається військовослужбовцю, звільненому в запас на термін від 6 до 12 місяців — після чого він має пройти переогляд.

У запас звільняються ті військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років для рядового та старшинського складу.

Звільнення у відставку

У відставку ж звільняються ті військові, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Крім того, у відставку, без зарахування в запас, звільняються ті військовослужбовці, яких військово-лікарські комісії визнали непридатними до військової служби за станом здоров’я.