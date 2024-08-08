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Увольнение с военной службы из-за рождения третьего ребенка — что говорит закон

8 августа 2024 08:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Демобилизация в Украине 2024 — можно ли уволиться из-за рождения третьего ребенка
Военный держит ребенка на руках. Фото: freepik.com
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от призыва. В частности, одно из оснований — трое и более несовершеннолетних детей на иждивении. Но будет ли рождение третьего ребенка основанием для демобилизации военного?

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На этот вопрос ответил юрист Артем Бродюк в комментарии РБК-Украина.

Увольнение со службы из-за беременности жены третьим ребенком

По словам правоведа, вопрос увольнения военнослужащих из рядов ВСУ в условиях военного положения регулируется ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Одним из оснований для увольнения с военной службы во время действия военного положения является наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые находятся на содержании военнослужащего.

Однако юрист подчеркивает, если жена беременна третьим ребенком, то сам факт беременности не приравнивается к наличию третьего ребенка, а поэтому не может быть основанием для увольнения.

Воспользоваться своим правом на увольнение военнослужащий сможет после рождения третьего ребенка.

 

Как уволиться с военной службы после рождения третьего ребенка
Военный пишет заявление об увольнении. Фото: suspilne.media

Как уволиться с военной службы после рождения третьего ребенка

Артем Бродюк отметил, чтобы подтвердить наличие трех и более детей необходимо предоставить свидетельства о рождении детей с указанием отцовства военного. Это главный документ, позволяющий уволиться со службы именно на этом основании.

Если дети от разных браков, обязательно необходимо убедиться, что нет задолженности по уплате алиментов. Если сумма задолженности превышает сумму платежей за три месяца, демобилизоваться будет невозможно.

Ранее мы писали, как корректно обжаловать отказ в увольнении с военной службы.

Напомним, мы информировали, можно ли уволиться из рядов ВСУ по окончании контракта во время военного положения.

Также мы сообщали, как военным с инвалидностью уволиться с военной службы.

закон ВСУ дети военные демобилизация

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09:07 Это пластилин — на Сумщине жалуются на некачественный асфальт, который положили во время войны

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