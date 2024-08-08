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Звільнення з військової служби через народження третьої дитини — що каже закон

8 серпня 2024 08:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Демобілізація в Україні 2024 — чи можна звільнитися через народження третьої дитини
Військовий тримає дитину на руках. Фото: freepik.com
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію, в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від призову. Зокрема, одна з підстав — троє та більше неповнолітніх дітей на утриманні. Але чи буде народження третьої дитини підставою для демобілізації військового?

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На це питання відповів юрист Артем Бродюк в коментарі РБК-Україна.  

Звільнення зі служби через вагітність дружини третьою дитиною 

За словами правознавця, питання звільнення військовослужбовців з лав ЗСУ в умовах воєнного стану регулюється ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Однією з підстав для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є наявність трьох і більше дітей віком до 18 років, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Проте юрист підкреслює, якщо дружина вагітна третьою дитиною, то сам факт вагітності не прирівнюється до наявності третьої дитини, а тому не може бути підставою для звільнення. 

Скористатися своїм правом на звільнення військовослужбовець зможе після народження третьої дитини.

 

Як звільнитися з військової служби після народження третьої дитини
Військовий пише заяву на звільнення. Фото: suspilne.media

Як звільнитися з військової служби після народження третьої дитини

Артем Бродюк зазначив, щоб підтвердити наявність трьох та більше дітей, необхідно надати свідоцтва про народження дітей із зазначенням батьківства військового. Це головний документ, який дозволяє звільнитися зі служби саме за цією підставою. 

Якщо діти від різних шлюбів, обов'язково необхідно переконатися, що немає заборгованості зі сплати аліментів. Якщо сума заборгованості перевищує суму платежів за три місяці, демобілізуватися буде неможливо.

Раніше ми писали, як коректно оскаржити відмову у звільненні з військової служби.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна звільнитися з лав ЗСУ після закінчення контракту під час воєнного стану.

Також ми повідомляли, як військовим з інвалідністю звільнитися з військової служби. 

закон ЗСУ діти військові демобілізація

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