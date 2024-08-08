Демобілізація в Україні 2024 — чи можна звільнитися через народження третьої дитини

Військовий тримає дитину на руках. Фото: freepik.com

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію, в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від призову. Зокрема, одна з підстав — троє та більше неповнолітніх дітей на утриманні. Але чи буде народження третьої дитини підставою для демобілізації військового?

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На це питання відповів юрист Артем Бродюк в коментарі РБК-Україна.

Звільнення зі служби через вагітність дружини третьою дитиною

За словами правознавця, питання звільнення військовослужбовців з лав ЗСУ в умовах воєнного стану регулюється ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Однією з підстав для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану є наявність трьох і більше дітей віком до 18 років, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Проте юрист підкреслює, якщо дружина вагітна третьою дитиною, то сам факт вагітності не прирівнюється до наявності третьої дитини, а тому не може бути підставою для звільнення.

Скористатися своїм правом на звільнення військовослужбовець зможе після народження третьої дитини.

Військовий пише заяву на звільнення. Фото: suspilne.media

Як звільнитися з військової служби після народження третьої дитини

Артем Бродюк зазначив, щоб підтвердити наявність трьох та більше дітей, необхідно надати свідоцтва про народження дітей із зазначенням батьківства військового. Це головний документ, який дозволяє звільнитися зі служби саме за цією підставою.

Якщо діти від різних шлюбів, обов'язково необхідно переконатися, що немає заборгованості зі сплати аліментів. Якщо сума заборгованості перевищує суму платежів за три місяці, демобілізуватися буде неможливо.

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