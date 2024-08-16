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Виїзд 17-річного за кордон без військового обліку — чи можливо це

16 серпня 2024 03:26
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Призовники та військовий облік - можливість виїзду призовників за кордон
Прикордонний контроль. Фото: "РадіоТрек"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Статус призовника українські чоловіки набувають у 16-річному віці. Але до досягнення 18 років вони можуть виїжджати за межі України, обмежень для цієї вікової категорії навіть під час дії воєнного стану немає.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовий облік в Україні стосується усіх чоловіків, які є придатними до військової служби, віком від 16 до 60 років.

Усі чоловіки у цій віковій категорії поділяються на призовників та військовозобов’язаних.

Призовниками є чоловіки віком від 16 до 25 років, а з 25 років, змінивши приписне посвідчення на військовий квиток чи тимчасове посвідчення — набувають статусу "військовозобов’язаний".

Кому дозволений виїзд за кордон

Призовники не підлягають мобілізації,  вони можуть служити у ЗСУ тільки добровільно. Але після досягнення 18-річного віку їм заборонено виїзд з України.

Та якщо призовнику 17 років, підкреслив Юрій Айвазян, він може виїжджати за межі України — навіть якщо не перебуває на військовому обліку. Військово-облікові документи у нього не перевірятимуть.

 

військовий облік мобілізація закордон військовозобов'язані виїзд за кордон

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