Призывники и военный учет – возможность выезда призывников за границу

Пограничный контроль. Фото: "РадіоТрек"

Статус призывника украинские мужчины приобретают в 16-летнем возрасте. Но до достижения 18 лет они могут выезжать за пределы Украины, ограничений для этой возрастной категории даже во время военного положения нет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Призывники и военнообязанные

Военный учет в Украине касается всех мужчин, пригодных к военной службе, в возрасте от 16 до 60 лет.

Все мужчины в этой возрастной категории делятся на призывников и военнообязанных.

Призывниками являются мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, а с 25 лет, сменив приписное удостоверение на военный билет или временное удостоверение — приобретают статус "военнообязанный".

Кому разрешен выезд за границу

Призывники не подлежат мобилизации, они могут служить в ВСУ только добровольно. Но по достижении 18-летнего возраста им запрещен выезд из Украины.

Но если призывнику 17 лет, подчеркнул Юрий Айвазян, он может выезжать за пределы Украины даже если не состоит на военном учете. Военно-учетные документы у него не будут проверяться.