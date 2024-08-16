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Выезд 17-летнего за границу без военного учета — возможно ли это

16 августа 2024 03:26
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Призывники и военный учет – возможность выезда призывников за границу
Пограничный контроль. Фото: "РадіоТрек"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Статус призывника украинские мужчины приобретают в 16-летнем возрасте. Но до достижения 18 лет они могут выезжать за пределы Украины, ограничений для этой возрастной категории даже во время военного положения нет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военный учет в Украине касается всех мужчин, пригодных к военной службе, в возрасте от 16 до 60 лет.

Все мужчины в этой возрастной категории делятся на призывников и военнообязанных.

Призывниками являются мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, а с 25 лет, сменив приписное удостоверение на военный билет или временное удостоверение — приобретают статус "военнообязанный".

Кому разрешен выезд за границу

Призывники не подлежат мобилизации, они могут служить в ВСУ только добровольно. Но по достижении 18-летнего возраста им запрещен выезд из Украины.

Но если призывнику 17 лет, подчеркнул Юрий Айвазян, он может выезжать за пределы Украины даже если не состоит на военном учете. Военно-учетные документы у него не будут проверяться.

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