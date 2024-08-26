Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, чи можлива демобілізація в Україні зараз

Дмитро Лазуткін. Фото з особистого архіву Дмитра Лазуткіна

Сказати, чи можлива демобілізація в Україні під час повномасштабної війні, наразі неможливо. Це питання потребує серйозного аналітичного вивчення, адже залежить від багатьох чинників: як теоретичних, так і практичних.

Про це в інтерв'ю для видання New Voice в п'ятницю, 26 липня, розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Чи можлива в Україні демобілізація

Речник Міноборони зазначив, що за умови оголошення Путіним мобілізації в РФ розвиток подій в Україні буде інакшим, ніж у разі отримання українцями підтримки від західних партнерів.

"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени Путін оголосить мобілізацію в РФ і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, зокрема, змінити ситуацію на полі бою кардинально", — навів приклад Лазуткін.

Також він повідомив, що зараз темпи мобілізації зросли й суттєво відрізняються від тих, що були наприкінці зими або на початку весни.

"Головне, щоб цей темп не було втрачено і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", — наголосив представник Міноборони.