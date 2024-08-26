Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Демобілізація arrow Чи може бути демобілізація в України — у Міноборони надали відповідь arrow

Чи може бути демобілізація в України — у Міноборони надали відповідь

26 серпня 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, чи можлива демобілізація в Україні зараз
Дмитро Лазуткін. Фото з особистого архіву Дмитра Лазуткіна
Артем Кругленко - Редактор

Сказати, чи можлива демобілізація в Україні під час повномасштабної війні, наразі неможливо. Це питання потребує серйозного аналітичного вивчення, адже залежить від багатьох чинників: як теоретичних, так і практичних.

Про це в інтерв'ю для видання New Voice в п'ятницю, 26 липня, розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Читайте також:

Чи можлива в Україні демобілізація

Речник Міноборони зазначив, що за умови оголошення Путіним мобілізації в РФ розвиток подій в Україні буде інакшим, ніж у разі отримання українцями підтримки від західних партнерів.

"Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени Путін оголосить мобілізацію в РФ і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, зокрема, змінити ситуацію на полі бою кардинально", — навів приклад Лазуткін.

Також він повідомив, що зараз темпи мобілізації зросли й суттєво відрізняються від тих, що були наприкінці зими або на початку весни.

"Головне, щоб цей темп не було втрачено і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", — наголосив представник Міноборони.

Також важливі новини дня по темі:

Міноборони війна в Україні демобілізація військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:59 Росія підняла у повітря 11 бортів Ту-95МС, — Повітряні сили ЗСУ

04:30 Чи може бути демобілізація в України — у Міноборони надали відповідь

04:30 Через спеку посилиться небезпека майже по всій Україні — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють проводити евакуацію під час пожеж — вакансія в "Азов"

03:05 На Київщині лунають вибухи — ППО працює по "Шахедах"

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

03:00 Ударні БпЛА змінили курс — небезпека поширилася на нові області, зокрема Київську

02:15 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

01:35 Рома програла в Серії А — як зіграв Довбик

01:32 У Тернополі чоловік залишив тіло своєї матері у валізі в парку — як його покарав суд

01:30 У Міноборони повідомили, коли в Україні буде демобілізація

04:59 Росія підняла у повітря 11 бортів Ту-95МС, — Повітряні сили ЗСУ

04:30 Чи може бути демобілізація в України — у Міноборони надали відповідь

04:30 Через спеку посилиться небезпека майже по всій Україні — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють проводити евакуацію під час пожеж — вакансія в "Азов"

03:05 На Київщині лунають вибухи — ППО працює по "Шахедах"

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

03:00 Ударні БпЛА змінили курс — небезпека поширилася на нові області, зокрема Київську

02:15 Чергова нічна атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

01:35 Рома програла в Серії А — як зіграв Довбик

01:32 У Тернополі чоловік залишив тіло своєї матері у валізі в парку — як його покарав суд

01:30 У Міноборони повідомили, коли в Україні буде демобілізація

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку